Byggeplaner på Tysklandskaj er sat på pause

Det er ikke gået så hurtigt med at udvikle Tysklandskaj for ejendomsudviklerne Casa. Byggeriet kommer tidligst i gang i 2020.

I efteråret 2018 gled processen hurtigt for ejendomsudviklerne Casa i Horsens, der har købt grundene ved Tysklandskaj og har planer om at opføre 400 boliger i den vestlige side af Odense Havn.

Det kommende byggeri på Tysklandskaj består af 400 boliger.Projektet blev sidste sommer sendt i nabohøring men den efterfølgende offentlige høringsfase er endnu ikke sat i gang. Foreløbig er den fire måneder forsinket, og det betyder, at sagen ikke behandles af Odense Byråd før tidligst i foråret 2020. I Odense Kommunes Byomdannelsesplan fra 2016 kaldes Tysklandskaj for "Bryggen". Odense Bys Museer har i et svar til Odense Kommune meddelt, at de foreslår en fastholdelse af navnet "Tysklandskaj". Kilde: Odense Kommune

Byplanchef Ellen Drost: - Byggeriet kommer ikke i gang i år, for vi skal først igennem lovpligtige høringsfaser, inden lokalplanen kommer for udvalg og byråd. Arkivfoto: Robert Wengler

Casa er i gang

- Lige i øjeblikket er vi i gang med at undersøge skovbyggegrænsen, for det kan få betydning for de hidtidige byggeplaner, Casa har lagt frem, siger Ellen Drost.

- Byggeriet kommer ikke i gang i år, for vi skal først igennem lovpligtige høringsfaser, inden lokalplanen kommer for udvalg og byråd, siger hun.

Selv om Casa ikke er kommet så langt med at udvikle boliger i striben mellem det grønne - skoven - og det blå - havnekajen - som forventet for knapt et år siden, er virksomheden alligevel godt i gang i området. På den tidligere Stark-grund kort derfra - på Toldbodgade - er virksomheden klar til at levere 398 kollegieværelser til PFA ved nytår.

Udviklingsdirektør Henrik Hansen bekræfter i en mail, at arbejdet med at drive Odense Kommunes havneudviklingsplaner frem ikke ligger stille.

- Vi er i lokalplansproces med Odense Kommune, hvor vi sammen skaber et projekt, der kan danne grundlag for et endeligt udkast til lokalplan, der herefter skal behandles politisk og sendes i offentlig høring, skriver han i en mail.