Byggematadorens plan: Vil have solgt alle lejlighederne og fejre det til Tinderbox

Mogens Tveskov var en glad mand, da han som administrerende direktør i selskabet Togt, kunne byde folk velkommen til rejsegildet for hans store byggesatsning TBT-Tower. Her kom han med en dristig forudsigelse.

Fra talerstolen fortalte han, at hans plan var at tage til Tinderbox med en fadøl i hånden efter at have uddelt alle 47 nøgler til nye ejere af de kommende lejligheder i TBT-tower.

Indtil videre er der kun solgt 13. Men Mogens Tveskov mener bestemt, at det er realistisk at få solgt resten:

- Det tror jeg, det er, siger han og trækker en smule i land:

- Jeg skal ikke kunne sige, om der mangler en enkelt eller to. Men jeg er ikke i tvivl om, at i det øjeblik, at odenseanerne kommer op i prøvelejligheden og ser udsigten, så skal de nok købe, lyder det fra hovedfiguren bag den store satsning.