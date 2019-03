Byforeningen sætter pris på Oluf Bagers Plads

Odinprisen, der uddeles med ujævne mellemrum, tilfalder denne gang Realdania By & Byg for pladsdannelse og to nye byhuse, tilsammen Oluf Bagers Plads.

Fredag klokken 13 blev Odinprisen tildelt Realdania By & Byg, som er bygherre for det samlede anlæg bestående af to nye byhuse på Oluf Bagers Plads nummer 2 og 4-8 samt pladsen foran husene, der ligger klos op ad den ikoniske Oluf Bagers Mødrende Gård, som Realdania By & Byg tidligere har restaureret og holder til i. Det er Byforeningen for Odense, der uddeler Odinprisen, og den går til en bygherre, der har udvist initiativ, virkelyst, økonomisk offervilje og sans for kvalitet i forbindelse med en renovering eller et nybyggeri i Odense. Med Realdania By & Byg som bygherre og Praksis Arkitekter som formgivere har Odense ifølge Byforeningen fået et karakterfuldt, poetisk og smukt detaljeret nyt byrum, som er en brik i samarbejdet mellem foreningen Realdania og Odense Kommune om det store byomdannelsesområde "Fra Gade til By", hvor Thomas B. Thriges Gade omdannes til en ny central bydel. Oluf Bagers Plads skal fungere som en port til den nye bydel og som bindeled mellem den gamle og den nye bydel. I begrundelsen for prisen hedder det blandt andet: "Det samlede anlægs huse, pladsdannelser og passager åbner i samspil med de gamle stræder og baggårde helt nye fodgænger-forbindelser, som inviterer borgere og gæster indenfor i et byrum, som tidligere blev opfattet som private baggårde. Byforeningen forudser, at nye bevægelsesmønstre gennem området vil bidrage til at revitalisere en forsømt del af Odense Centrum."

Byforeningen for Odense Byforeningen for Odense blev stiftet 8. april 1976 som en reaktion på tidens store nedrivningsbølger. Foreningen har til formål at arbejde med emner vedrørende Odense Bys liv i fortid, nutid og fremtid, at øge interessen herfor og fremme bevaring og udvikling af kulturhistoriske og æstetiske værdier.Odinprisen blev indstiftet i 1985. Prisen gives til en bygherre, der har udvist initiativ, virkelyst, økonomisk offervilje og sans for kvalitet i forbindelse med en renovering eller et nybyggeri i Odense. Prisens nuværende udformning er fra 2009 og er en bronze-plakette til indmuring udført af kunstneren Eiler Madsen. Prisen uddeles ikke hvert år, men kun hvis Byforeningen mener, der er en værdig prisvinder.



De seneste 10 år har nedenstående bygningsværker fået tildelt Odinprisen:



2008: Saabyes Stryg, fisketrappe m.m. i Munke Mose.



2009: Odense Ny Silopakhus, renovering og ny anvendelse af pakhus på Odense Havn.



2012: Skovbrynet, en ny boligbebyggelse ved Skibhusskoven.



2013: Det adelige Jomfrukloster, renovering og Nordatlantisk hus, nybygning.



2014: Ydunæble Have nr. 7, Villestofte, nybygget halvcirkelformet ét-plans hus.



2016: Lahnsgade 70, renovering af ældre villa.



2018: Oluf Bagers Plads.

Endnu ligger pladsen lidt væk fra de mest befærdede stier i midtbyen, men når byfornyelsen engang er ovre, vil den fungere som et bindeled mellem nyt og gammelt og blive meget mere brugt. Foto: Nils Svalebøg

Ambition og talent Formanden for Byforeningen for Odense, Sharon Fisher, siger om Oluf Bagers Plads: - Det er prisværdigt, når et samarbejde mellem en ambitiøs bygherre og et talentfuldt arkitektfirma, begge med stor lyst til at eksperimentere med nye byggeteknikker og materialer, kobles med modige og dygtige håndværkere, som er i stand til at materialisere de spændende tanker og tegninger til et smukt og gedigent byggeri, vi kan være stolte af i Odense. - Det er dejligt, når en bygherre indtænker og værdiforøger hele området omkring et nybyggeri, og ikke kun har øje for selve bygningens indretning og arkitektur. Odinprisen gives i år derfor ikke kun til én bygning, men til hele by-bygningsprojektet, Oluf Bagers Plads, som vi mener på forbilledlig vis styrker og forskønner hele den bydel, som det er en del af, tilføjer Sharon Fisher. Projektet med Oluf Bagers Plads får i Byforeningens indstilling også ros for: "De fint detaljerede teglstenshuse står solidt og tungt på pladsen og optager stedets skæve vinkler på en overraskende og elegant måde, som man har lyst til at gå på opdagelse i. Husene har en nærmest medfødt patina, og de danner en meget fin kobling mellem den over 400 år gamle Oluf Bagers Mødrene Gård og de nye tidstypiske byhuse på den anden side af den kommende letbane".

Åben indvielse Oluf Bagers Plads indvies officielt 22. marts klokken 14.00-17.00 ved et Åbent Hus-arrangement, hvor alle interesserede kan opleve pladsen og de to nye bygninger. Peter Cederfeld, adm. direktør i Realdania By & Byg, ser frem til at vise den færdige plads frem, og han glæder sig også over Odinprisen: - Vi er på én gang meget glade, men også ydmyge over, at Byforeningen for Odense har tildelt Oluf Bagers Plads Odinprisen. Som bygherre har vi ønsket at skabe en plads og to bygninger, der kunne få det historiske og det moderne til at spille sammen. Vores håb er, at Oluf Bagers Plads bliver en lille oase, hvor odenseanerne får lyst til at slå sig ned under trækronerne og nyde roen, de historiske bygninger og den moderne arkitektur, siger Peter Cederfeld. Fynske Praksis Arkitekter var en af fire inviterede deltagere til en konkurrence om udformningen af pladsen og endte altså med at vinde. I begrundelsen for Odin Prisen skriver Byforeningen: "De to nye byhuse i forbindelse med pladsen er en fin nytolkning af en gammel bygningsarketype, som findes overalt i de danske købstæder: Længehuset med saddeltag. De to huse er som vokset ud af stedet i en tidløs, men dog moderne arkitektur, der med stor respekt indlejrer sig i den eksisterende kontekst og åbner op til og fremhæver stedets fine gamle bygninger".