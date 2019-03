Byforening om tårn-ballade: Drop løfterne om at være højest

Et højt nabotårn ved siden af TBT Tower, som By- og Kulturudvalget har afvist, ville ikke være noget arkitektonisk problem for byudviklingen, mener Byforeningen for Odense. Formand Sharon Fisher forstår derimod ikke, at Odense Kommune har afgiver løfte om, at TBT Tower skal være højest.

- Hvornår holder det løfte op? Er det et løfte i al evighed om, at der aldrig kan bygges højere i nærheden?

- Tidligere havde man ideen om, at Odense skulle være flad og lav, men nu vil man gerne bygge højt og tæt. Sådan udvikler ting sig, og derfor synes jeg ikke, man kan give løfter om, at et bestemt byggeri i al evighed skal være højest i et område, siger Sharon Fisher og tilføjer:

Ejendomsselskabet Togt, der opfører TBT Tower, har argumenteret med, at en af de vigtige forudsætninger for at opføre tårnet var et løfte fra Odense Kommunes side om, at tårnet skulle være det klart højeste i området.

Sådan lyder budskabet fra formanden for Byforeningen for Odense, Sharon Fisher, i kølvandet på, at Arkitektgruppen har fået nej til et planlagt 54 meter højt byggeri på nabogrunden til det 60 meter høje TBT Tower .

Odense bør ikke binde sig selv på hænder og fødder i byudviklingen ved at udstede garantier til bestemte bygherrer om, at deres byggeri skal være højest i et område.

Byforeningen for Odense blander sig jævnligt i den odenseanske debat om bl.a. arkitektur, bevaring og byudvikling. I bestyrelsen sidder blandt andet tre arkitekter (den ene er suppleant) samt en indretningsarkitekt (formand Sharon Fisher). Desuden er den tidligere radikale rådmand Erik Simonsen med i bestyrelsen. Af hjemmesiden fremgår, at "foreningen har til formål at arbejde med emner vedrørende Odense Bys liv i fortid, nutid og fremtid", samt "øge interessen herfor og fremme bevaring og udvikling af kulturhistoriske og æstetiske værdier." Foreningen har ingen formel indflydelse på beslutninger, der træffes i Odense.

Intet imod et tårn mere

Rent arkitektonisk kan Sharon Fisher ikke se noget problem i, hvis Arkitektgruppen havde fået lov til at opføre et tårn i næsten samme højde ved siden af TBT Tower.

- Jeg mener sådan set ikke, det ville gøre noget, hvis det andet (Arkitektgruppens byggeri, red.) også blev højt. Slagsmålet her går alene på, at de andre (Togt, red.) er blevet lovet, at de bliver højere. Det er mere et principslagsmål end et æstetisk slagsmål, siger hun.

I øvrigt, mener Sharon Fisher, at sagen om TBT Tower og Arkitektgruppens planer på nabogrunden, der er endt på kollisionskurs med hinanden, er uheldig for alle parter.

Fordi TBT Tower blev seks meter lavere end forventet, 60 meter i stedet for 66 meter, uden nogen tilsyneladende rigtig var klar over det. Og fordi det er endt med at have betydning for Arkitektgruppens planer for Tigergården ved siden af, som nu skal tvinges ned i højde for at opretholde højdeforskellen til TBT Tower.

- Og nu skal hele projektet for Tigergården så laves om. Jeg synes, det er lidt omvendt, mener Sharon Fisher, der ser det kiksede forløb som et eksempel på, hvorfor Odense burde have en stadsarkitekt, selv om idéen er blevet forkastet af et stort politisk flertal.

- Jeg er sikker på, at en stadsarkitekt ville betyde, man havde mere hånd om byggerierne, plus en stadsarkitekt ville kunne fremme den helt nødvendige dialog, der skal være mellem byplan og politikerne.