Christiansgade har fået et nyt vartegn i form af et helt nyt gavlmaleri.

Der er "Byens Ø" ved Havnen. Og nu er der også "Byens træ". Det er i hvert fald titlen på det gavlmaleri, der nu i den seneste tid er vokset op på en gavl ved Sukkergården på Christiansgade 20. Vægmaleriet udført af den danske kunstner No Title, som tidligere har udført vægmalerier i Odense. Senest byfiskene på en mur ved Eventyrhaven.

Motivet er et stiliseret rundt træ, som forgrener sig ud over muren. Ifølge kunstneren er det enkle sort-hvide motiv inspireret af papirklippet som kunstform og træder skarpt frem på den sorte baggrund. Inde i de tætte grene ses fugle og blade, og i baggrunden bugter et bølgemotiv. Maleriet er blevet til på kunstnerens eget initiativ.

- Siden jeg så denne gavl første gang, har jeg arbejdet på at lave et maleri til netop dette sted. Det er en fantastisk smuk gavl, som vender ud mod et grønt område med masser af træer ved Odense Å, og det giver mulighed for at bygge videre på den oplevelse, siger manden bag No Title.

Gavlen er stillet til rådighed af Bøg Madsen Ejendomme. Og de er glade for at lægge hus til et nyt kunstværk.

- Vi er stolte af at have fået et vartegn for Christiansgade, om det er et fint bidrag til de grønne omgivelser, siger Nina Bøg Madsen fra Bøg Madsen Ejendomme.

Projektet er støttet af By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune og Ingeniør N.M. Knudsens Fond.