Butikstyve slap næsten godt fra det

To butikstyve slap næsten godt fra et frækt butikstyveri i et supermarked på Hjallesegade i Odense søndag eftermiddag. Ved 13.30-tiden gik tyvene ind i butikken og begyndte tilsyneladende at handle ind på normal vis. En række varer blev lagt i en indkøbskurv og selv da de nåede kassen, foregav de at være almindelige kunder. Mens kasseekspedienten scannede varerne ind, pakkede den ene af tyvene de indscannede varer i en plastikpose for enden af varebåndet. Da det nærmede sig tiden for betaling slog de så til. Den ene tyv skabte en masse forvirring ved kassen, og det var nok til at den anden tyv kunne tage posen med sig og forlade forretningen.

Tyveriet blev dog hurtigt opdaget, og selv om begge tyve var hoppet ind i en bil med varerne, så lykkedes det at få dem stoppet i bilen på Hunderupgade/Hjallesevej/Chr. Sonnes Vej. Varerne blev leveret tilbage til forretningen, og der venter dem nu et retligt efterspil, hvis de har flere af den slags tyverier på samvittigheden. Ellers kan de formentlig nøjes med en bøde.