Butikstyv stjal konsolspil: Skjult i russerpose

En 31-årig dansk mand blev torsdag middag taget for at have stjålet computerspil og gemt dem i en såkaldt russerpose. Manden er kendt for lignende kriminalitet og ventes fremstillet i retten fredag formiddag.

En 31-årig dansk mand blev torsdag klokken 11.28 afsløret som butikstyv på fersk gerning i Føtex på Vesterbro, hvor han havde gemt stjålne varer i en såkaldt russerpose.

Manden havde ifølge Fyns Politi stjålet fem konsolspil til en værdi af 1845 kroner, og dem havde han gemt i en russerpose, som er en pose eller taske foret med flere lag aluminiumsfolie eller andet, så tyverialarmer ved forretningers udgange ikke aktiveres.

Så langt nåede manden dog ikke, for han blev afsløret med russerposen og de stjålne computerspil, og helt ukendt med butikstyveri er manden heller ikke.

- På grund af hans historik og ligeartet kriminalitet skal han fremstilles i grundlovsforhør, siger vagtchef Kenneth Taanquist, Fyns Politi.

Manden er med andre ord kendt for butikstyverier, og da han tidligere er blevet taget for det bliver det fredag formiddag op til en dommer ved Retten i Odense at vurdere, om han skal forblive på fri fod eller om han skal varetægtsfængsles.

Nu får han lov til at overnatte i Odense Arrest, inden han senest 24 timer efter sin anholdelse skal for en dommer.

Han erkender over for politiet at have stjålet de fem konsolspil.