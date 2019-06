Butikstyv kastede med meloner

Odense: En 36-årig mand blev natten til søndag anholdt og sigtet for butikstyveri fra Netto på Benediktsgade i Odense.

Anmeldelsen kom klokken 01.50, og da politiet ankom til stedet, blev han voldelig, oplyser Anders Furbo Therkelsen, der er vagtchef hos Fyns Politi.

- Han udviser aggressiv adfærd, da han kommer ud af butikken. Han bliver ved med at te sig uden for, hvor han smider et par meloner på jorden, og råber svanser efter politibetjentene - det var sådan en adfærd, der krævede, at han lige kom herind og vende og køle af på politigården, siger vagtchefen.

Den 36-årige mand er sigtet for butikstyveri.