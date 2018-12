Butikker i Nørregade tænker nyt

Vejarbejde og færre kunder har fået fem butikker i Nørregade til at indgå et samarbejde, der skal bringe butikkerne sammen og tiltrække flere handlende i gaden. Kulinarisk Nørregade, kalder de sig.

Nørregade. Den centrale gade med butikker af enhver art har gennem de senere år været plaget af vejarbejder og vejlukninger i Odense. Ostehandleren i Producenten, Ole Rath Petersen, der har oplevet nedgang siden Thomas B. Thriges Gade blev lukket, har fortalt om en omsætning, som lider under færre kunder. I september kritiserede han borgmesteren for at sige, at det var op til butikkerne selv, at få flere folk ind til byen. Han står stadig ved kritikken, men nu har han sammen med Nørregade Vin, Det gode brød, Wendorff og Chokoladehuset i Nørregade indgået samarbejde for en fælles indsats, der skal få kunderne tilbage i gaden.

- Vores borgmester har provokeret mig til at lave noget lidt anderledes, og derfor er vi indgået i et fællesskab med butikker i Nørregade, der kommer til at hedde: Kulinarisk Nørregade, siger Ole Rath Petersen.

Kulinarisk Nørregade starter op i december, og en fælles facebook-side er på trapperne. Til at begynde med består samarbejdet i at tilbyde en fælles fredagskurv med produkter fra alle forretninger og udlodning af en gavekurv, men ostehandleren håber på, at samarbejdet bliver større.

- Vi skal lære at tænke lidt kreativt, hvis vi vil overleve disse tider med vejarbejde, siger han.