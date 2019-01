Burgerbar i Odense drejer nøglen om efter ni måneder

Den københavnske fastfood-kæde Jagger lukker afdelingen i Odense. Det melder kæden på Facebook og via et opslag, som er hængt op i døren.

"Vi har besluttet at lukke Jagger i Odense", lyder den korte besked.

Burgerkæden, der blandt andre har den flere gange Michelin-stjerne-belønnede kok Rasmus Oubæk i ejerkredsen, åbnede den første restaurant uden for København i netop Odense på adressen Vestergade 5 i marts 2018. Nu er det slut efter kun ni måneder.

Det er endnu ikke lykkedes Fyens.dk at få en kommentar, fra Jaggers ejere, om hvorfor de har valgt at lukke ned for afdelingen i Odense efter så forholdsvis kort tid.