Bupl-formand om spareplan: - Børnene bliver stegt, og trivslen kastes over bord

Det er at spille hasard med børnenes liv og trivsel, når en spareplan vil sende flere børn fra specialtilbud ind i almene klasser og dagtilbud. Det mener Rikke Hunsdahl, der er formand for pædagogerne i Bupl Fyn og KOS Odense - de kommunale organisationers samarbejde i Odense Kommune.

- Man diskuterer kroner og ører, men det her handler altså om mennesker, og man kan ikke bare sætte børn med for eksempel autisme ind i en almen klasse eller daginstitution og regne med, alt er fint. Det er at spille hasard med børnenes liv.

Hun reagerer på Børn- og Ungeforvaltningens forslag om, at der næste år skal hentes en besparelse på 6,8 millioner kroner ved, at flere børn, som i dag får specialtilbud, skal rummes i en almen folkeskoleklasse eller børnehave .

Sådan siger Rikke Hunsdahl, formand både for KOS Odense - de kommunale organisationers samarbejde i Odense Kommune - og for Bupl Fyn.

Tirsdag skal politikerne i Børn- og Ungeudvalget drøfte forvaltningens forslag til besparelser for 17,6 millioner kroner.Efter ønske fra borgmesteren bliver også Økonomiudvalget orienteret. Inden Børn- og Ungeudvalget 21. maj ventes at tage endelig stilling til forslagene, vil de blive vendt og drøftet med medarbejderrepræsentanter. Blandt forslagene er, at flygtninge- og indvandrerbørn ikke skal i modtageklasser, men direkte ind i et gennemsnitligt klasseværelse. Flere børn med autisme skal i en helt almindelig børnehave. Og læsecentret for ordblinde skal have færre pladser. Samtidig skal forebyggende indsatser som gratis psykologtilbud til unge, et særligt skoletilbud til børn med angst og ekstra sundhedspleje-støtte til udfordrede familier være med til at sikre, at sociale eller psykiske problemer ikke vokser sig store og dyre.

- Det kunne være fantastisk, hvis stort set alle børn kunne være sammen og lære af hinanden. Men det er svært, når det her en spareøvelse, siger Rikke Hunsdahl, formand for pædagogerne i Bupl Fyn. Arkivfoto

Skræmmende spareøvelse

Det er imidlertid ikke en melding, der beroliger Rikke Hunsdahl. For der har aldrig været penge nok til at tage hånd om de børn, der allerede i dag er inkluderet i almene klasseværelser og børnehavestuer, mener hun.

- Der er ikke fulgt nok ressourcer med, og vi ved, der for eksempel skal kæmpes for både at have en pædagog og lærer i en klasse.

- Og så er jeg bange for, at de voksne, Crawley nu siger følger med, ikke følger med selve opgaven. Forvaltningen og politikerne vil ikke detailstyre de enkelte skoler og dagtilbud, og det er på mange måder godt nok. Men det er svært for daginstitutioner og skoler at løfte opgaven, når hverdagen er så presset, siger Rikke Hunsdahl.

- Derfor er det her skræmmende, og man skal tænke sig rigtig, rigtig godt om.

Ser du slet ingen fordele i, at flere børn bliver del af almenområdet og måske også i højere grad af deres lokalområde?

- Jeg kan se masser af fordele. Det kunne være fantastisk, hvis stort set alle børn kunne være sammen og lære af hinanden. Men det kræver, at man fjerner de barrierer, der er for, at eksempelvis autister og ordblinde kan få undervisning og trives i en almindelig klasse. Men det er svært, når det her en spareøvelse, konstaterer Hunsdahl.