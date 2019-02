ODENSE: Tom Buk-Swienty er i Odense Valgmenighedskirke, Dronnigensgade 1, tirsdag for at fortælle om sin seneste bog, "Det ensomme hjerte". Klokken 19 starter Buk-Swienty beretningen om Hans Horn, der voksede op i Kiel og blev sendt til østfronten i tysk tjeneste under Anden Verdenskrig. Odense Højskoleforening er medarrangør. Er du ikke medlem, så er entreen 50 kroner. /RAS