Bueskytteforening plaget af indbrud

En bueskytteforening på Falen i Odense var i pinsen temmelig plaget af indbrud ved klubhuset. To gange oplevede klubben at have indbrud af ukendte gerningsmænd. Ved det første indbrud benyttede tyvene sig af en skovl, der stod bag klubhuset, til at bryde en dør til et depotrum op. I rummet opbevarer klubben kridtmaskiner, støvsuger og andet forskelligt udstyr. Mellem udstyret var der også buer og pile, og ifølge anmeldelsen til Fyns Politi, så tog tyvene to buer og lidt pile med sig. Det fremgår af politiets døgnrapport, at indbruddet skulle være sket mellem lørdag klokken 20 og mandag klokken 8.00.

Og tirsdag var den så gal igen, da medlemmer af klubben var forbi igen. Klokken 15.25 opdagede et vidne, at et beslag til hoveddøren i klubhuset var brudt op og nogen havde stjålet yderligere to buer og flere pile. Der er formentlig tale om de samme gerningsmænd. Dette indbrud skete ifølge anmeldelsen til politiet mellem mandag klokken 13 og tirsdag klokken 15:25. (oms)