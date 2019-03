Budgettet er overskredet med millioner: Nu skal der spares på udsatte børn

Værst gik det imidlertid i 2015, hvor sparekrav fik ledende embedsmænd til at beslutte, at op mod 180 udsatte børn og familier skulle fratages forebyggende hjælp.

Det er langt fra første gang, at afdelingen for udsatte børn har problemer med at holde budgetterne. I årevis har tocifrede millionbeløb manglet, og i flere tilfælde har andre afdelinger i Børn- og Ungeforvaltningen bidraget og lukket huller.

Trods flere års arbejde for det modsatte stiger antallet af anbragte børn, samtidig er der brug for flere penge til børn i særlige dagtilbud, og det er blandt andet det, der har resulteret i millionmanglen.

En budgetoverskridelse sidste år på 22,6 millioner kroner og udsigten til at mangle yderligere 11,3 millioner i år i Børn- og Ungeforvaltningens Familie- og Velfærdsafdeling betyder nu, at der bliver ændret i hjælpen til byens udsatte børn.

Anbringelserne skal være færre, og de skal være billigere. Cirka 2000 sager i Børne- og Ungerådgivningen, der hjælper børn og unge med handicap eller sociale problemer, skal gennemgås for at finde sparepotentiale. Og så skal det forebyggende tiltag ATA - Alternativ til Anbringelser - lukkes som et selvstændigt tilbud.

Det er kun ikke pædagogerne, socialrådgiverne og socialpædagogerne, der i et åbent brev til politikerne protesterer og advarer mod besparelser på børn- og ungeområdet.Også Odense Lærerforening har netop forfattet et åbent brev til det samlede byråd, og mens de tre førstnævnte fagforbund er bekymrede for millionmanglen på anbringelsesområdet, er lærerformand Anne-Mette Kæseler Jensen kritisk over for et andet af punkterne på Børn- og Ungeudvalgets dagsorden tirsdag:Som beskrevet i Fyens Stiftstidende fredag betyder besparelser på 17,6 millioner kroner som led i projektet sammenhængende borgerforløb, at ordblinde, børn med autisme og nyankomne indvandrerbørn i højere grad skal være del af de almene skoler og daginstitutioner frem for specialtilbud. Det er i hvert fald Børn- og Ungeforvaltningens forslag, som lærerforeningen altså opfordrer politikerne til at sige nej til.- Inklusionen i folkeskolen er for længst gået for vidt - nu går den endnu videre, lyder det i brevet, hvori det også beskrives, hvordan 86 procent af Odense-lærerne allerede i 2017 oplevede elever, der ikke fik den hjælp og støtte, de havde brug for.- Odense Lærerforening vil nøje følge, om eleverne i specialtilbud fremover vil få den undervisning og bistand, som de lovmæssigt har krav på, skriver Anne-Mette Kæseler Jensen videre og anbefaler byrådet i stedet at tage pengene fra det kommunale råderum og så tænke beløbet ind i den samlede budgetlægning til september.

Et åbent brev

Og det er blandt andet den historik, der med nye besparelser og nye gennemgange af sager bekymrer de fagforbund, der repræsenterer medarbejderne i Familie og Velfærd.

Rikke Hunsdahl, formand for pædagogerne i Bupl Fyn, siger:

- Den her situation er endnu et eksempel på, at hele området er underfinansieret. Der er for lille en buffer på et område med store uforudsete udgifter, og derfor står vi nu igen i en situation, hvor man man forringer servicen.

- Det bliver et spørgsmål om at spare penge, og det får store konsekvenser for de sårbare familier, mener hun.

Især lukningen af ATA - Alternativ til Anbringelse - bekymrer formændene i Bupl Fyn, Socialpædagogerne Lillebælt og Dansk Socialrådgiverforening Region Syd.

I et åbent brev til rådmand Susanne Crawley Larsen (R) og resten af politikerne i Børn- og Ungeudvalget undrer formændene sig over, at det, de kalder den mest indgribende, forebyggende indsats til udsatte børn, nu lukkes.

Et tilbud til familier, hvor der inden for en nær fremtid er risiko for anbringelse, hvis der ikke sættes massivt ind med skræddersyet hjælp til for eksempel børnenes trivsel og hverdagens praktiske opgaver.

- ATA er et tilbud, som mange andre kommuner gennem årene har ladet sig inspirere af for at forebygge dyre anbringelser. Vores bekymring er, hvordan lukningen af en succesfuld indsats kan føre til færre anbringelser, skriver de blandt andet og henviser til en undersøgelse fra 2016, der viste, at 72 procent af børnene, der er blevet hjulpet i ATA, undgår at blive anbragt uden for hjemmet.

Politikerne i Børn- og Ungeudvalget bliver tirsdag på deres udvalgsmøde orienteret om manglen på de i alt 33,9 millioner kroner og ikke mindst de tiltag, der i løbet af i år og næste år skal sikre pengene.

Det er tiltag, som forvaltningens embedsfolk har truffet beslutning om.