Bubber vender hjem til Cirkus Arena

Det er cirka 20 år siden, du sidst lavede cirkus. Hvordan kan det være, at du har valgt at vende hjem til Cirkus Arena?

Jeg startede i 1990 og var med i syv sæsoner. Mine tre børn voksede op i Cirkus Arena, så det var en fed barndom, hvor man sad klar med et æble i cirkusvognen, når elefanterne stak snablen ind ad vinduet. Nu har jeg holdt en pause, hvor jeg har haft sindssygt travlt med at lave fjernsyn. Men så spurgte Benny (cirkusdirektør, red.), om jeg ikke havde lyst til at være med igen, og det måtte jeg lige tænke lidt over. Men der var jo en gnist, som ikke var helt slukket. Så nu er vi i gang, og det er jo skide sjovt.

Du har i år fået mulighed for at lave din egen cirkusforestilling. Hvad har været din inspiration til at lave "Cirkus ifølge Bubber"?

Jeg er gået tilbage i tiden og har tænkt over, hvordan cirkus virker bedst for mig. Det handler om at have respekt for det, cirkus er, og at det er artisterne og numrene, der skal i fokus. Min opgave er så at binde det hele sammen med en cirkusfornemmelse.

Forestillingen har modtaget fra 4 til 6 stjerner af anmelderne. Hvordan føles det?

Det er fantastisk, heldigt og skønt. Det er også fordi, vi har pisse dygtige artister. Det er bare cirkus, når det er bedst, og forestillingen holder traditionen i hævd. Det virker, og det er jeg glad for. Det er en rigtig cirkusforestilling, som sker lige foran næsen på dig, det sker nu, du kan dufte det... Du bliver underholdt, og forestillingen rører ved hele følelsesregisteret.

Hvorfor skal fynboerne tage i Cirkus Arena og se jeres forestilling fra torsdag til søndag?

Cirkus er en kultur og er flygtigt på alle måder. Lige pludseligt er det der, og så er det væk. Vi skal alle sammen være bedre til at udnytte nuet. Cirkus er en skræddersyet ting, og man skal da gribe sådan nogle begivenheder som familie, for det er bare fedt at opleve sammen.