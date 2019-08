Brugte slag i opdragelsen: Forældrepar tiltalt for vold mod otteårig datter

Igennem to år skal både faren og moren have udsat deres datter for slag. Tirsdag begynder sagen mod dem i Retten i Odense.

Tirsdag skal et forældrepar for Retten i Odense tiltalt for at have brugt vold i opdragelsen af deres datter.

Volden har angiveligt stået på i over to år fra starten af 2017 til maj 2019.

Familien har bopæl i Odense, og det er de sociale myndigheder, der har anmeldt sagen til politiet.

Datteren, der i dag er otte år gammel, var altså omkring seks år, da volden startede.

Anklagerne mod forældrene går blandt andet på, at de har slået datteren med flad hånd, slået med en klipklap, taget hårdt fat i hende, nevet hende forskellige steder på kroppen samt slået enkelte gange med knyttet hånd mod hendes ben.

Både faren og moren skal for retten tirsdag, hvor de begge er tiltalt for alle forhold. Det er de ud fra en betragtning af, at de begge har deltaget i opdragelsen og desuden har accepteret de voldelige overgreb, den anden har udsat datteren for.

Hvor datteren befinder sig i dag, er der ingen oplysninger om. Det er de sociale myndigheder, der har overtaget den sag.