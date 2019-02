Brød ind to gange i fitnesscenter: Stort besvær og lille udbytte

Fitness World havde hen over weekenden indbrud to gange begået af den samme gerningsmand, som med et fundet medlemskort havde adgang overalt. Alligevel var udbyttet meget småt, og der er videoovervågningsbilleder af manden.

Det var for en indbrudstyv meget besvær for et meget lille udbytte, at han forleden hen over weekenden begik indbrud i Fitness World motionscentret på Grønløkkevej i Odense.

For selv om det lykkedes tyven at komme ind mange steder og endda over to nætter var det et sølle udbytte, fordi der dybest set ikke var meget at komme efter.

Ifølge politiets døgnrapport lykkedes det manden at skaffe sig adgang til træningscentret på ukendt vis, men på videoovervågningen kan man se, hvordan han stjal et medlemskort, som lå frit fremme på skranken. Med det i hånden havde manden begge nætter adgang til hele centret.

Ud fra videoovervågningen kan gerningsmandens færden ses, og han gik rundt i centret i omkring en times tid. Undervejs forsøgte han at bryde kasseapparatet op, men uden held. Til gengæld stjal han centrets telefon og en taske med påskriften Fitness World, inden han forlod stedet.

Dagen efter var han til gengæld tilbage, og fra et baglokale lykkedes det at stjæle to pengepunge, fremgår det af døgnrapporten.