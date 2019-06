NÆSBYHOVED-BROBY: Brobyaktivisterne skal på havebesøg onsdag klokken 10. Den 20.000 kvadratmeter store Kongsdal Åben Have er målet, og Vagn Wazar Jørgensen starter besøget med introduktion under kaffen. Efter en rundtur slutter deltagerne besøget med at fortære de medbragte madpakker. /RAS