Brian Skov Nielsen stopper i byrådet: Lokalpolitik er uforeneligt med nyt arbejde

Enhedslistens tidligere rådmand på ældre- og handicapområdet siger farvel til byrådet og kommunalpolitik. Han mener ikke, at hans nye arbejde som leder i Socialstyrelsen kan forenes med ambitionen om også at være en god kommunalpolitiker.

Brian Skov Nielsen, Enhedslistens markante stemme i byrådet, stopper i politik.

Den tidligere ældre- og handicaprådmand kan ikke se, hvordan hans nye arbejde som leder i Socialstyrelsen kan forenes med at være ambitiøs fritidspolitiker.

- Det er svært at være kommunalpolitiker ved siden af en almindelig arbejdsuge på 37 timer eller mere. Sagsmængden er så voldsom, og hastigheden så stor, fordi vi er en kommune, der ledes af fem fuldtidspolitikere og et fagligt dygtigt og hurtigt embedsværk. Vi skal sætte os ind i så meget stof, at det ikke er muligt at nå med et krævende lederjob, hvor jeg har personaleansvar og ingen højeste arbejdstid, siger han.

Brian Skov Nielsen fik femteflest stemmer ved kommunalvalget i Odense i 2017. Og han har lidt ondt i maven over nu at forlade politik:

- Jeg ved, at mange af dem, der har stemt på mig, håbede, jeg ville blive rådmand igen - om ikke andet så efter næste valg. Dem skylder jeg at tage min opgave seriøst. Og her må jeg indrømme, at jeg svigter.