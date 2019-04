Brandvæsen måtte rykke ud igen: Storbrand blussede op efter tre dage

Odense: Tre dage efter, at erhvervsbygningen Munk House blev ramt af en omfattende brand, blev Beredskab Fyn fredag eftermiddag omkring klokken 15 igen kaldt ud til den nedbrændte ejendom.

- Vi får en anmeldelse om, at der kommer røg fra bygningen, siger Kenny Christensen, der er indsatsleder ved Beredskab Fyn.

Da brandvæsenet nåede ud til stedet, viste det sig ganske rigtigt, at branden havde ligget og ulmet og var blusset en smule op igen.

- Der var en lille lomme oppe i den øverste etage, som vi lige skulle ind at rode lidt i og få slukket, fortæller Kenny Christensen.

Slukningen var dog forholdsvis ukompliceret, og brandvæsenet var færdige på stedet igen efter omkring en time.

Ifølge indsatslederen er det ikke usædvanligt, at en brand af den størrelse kan ligge og ulme og blusse op igen flere dage senere.

Den voldsomme brand sendte tirsdag store røgskyer afsted, og brandfolk kæmpede i timevis med at få bugt med flammerne. Bygningen, der er ejet af erhvervsmanden Helge Munk, husede en række virksomheder, som nu har mistet deres kontorer.

Politiet har oplyst, at branden opstod ved en tagterrasse, og at den formentlig skyldtes et uheld med et cigaretskod.