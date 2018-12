Brandts-chef skifter til Tinderbox-job

Eva Egebjerg Pasgaard bliver i det nye år ansat hos koncertarrangørerne Down the Drain Group, hvor hun skal blandt andet skal styrke Tinderbox' partnerskaber med erhvervslivet.

I godt seks år har Eva Egebjerg Pasgaard som manager stået i spidsen for udviklingen af Brandts-området. Men nu skifter hun job. 8. januar tiltræder hun en stilling som sales and partner manager hos Down the Drain Group, som er selskabet, der står bag festivalerne Northside i Aarhus, Tinderbox i Odense og Haven Festival i København samt koncertvirksomheden Beatbox Entertainment.

Det er især med fokus på Tinderbox, Eva Egebjerg Pasgaard er ansat, og hendes arbejdsopgave bliver primært at skabe og udvikle netværk og partnerskaber til erhvervslivet.

- Det er en nyoprettet stilling, siger Eva Egebjerg Pasgaard, og tilføjer, at Down the Drain og Tinderbox nu har vokset sig så store, at der er behov for at systematisere arbejdet med at opbygge netværk.

- Det er ikke noget, jeg direkte har erfaring med fra Brandts, men det er til gengæld noget, jeg har arbejdet med i de bestyrelser, jeg sidder i, fortæller Eva Egebjerg Pasgaard, der ikke har søgt det nye job, men er blevet prikket til, hvorpå hun efter en del overvejelser takkede ja.