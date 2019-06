Brandts: - Godt, vi nåede at samle Brandts, før spareplanen vedtages

- Det er megaærgerligt, at der skal spares så meget på kulturen i Odense, for det er ikke gennem besparelser i den kaliber, man skaber en førende kulturby i Nordeuropa.

Sådan lyder museumsdirektør Mads Damsbos første indskydelse, da han bliver foreholdt besparelsen på 2 mio. kr. ud af de knap 19 mio. kr., museet årligt modtager i tilskud fra Odense Kommune.

I samme åndedrag tilføjer han, at der er to forbehold, som nuancerer problematikken:

- For det første er jeg glad for, at vi fik mulighed for at samle Brandts i én bygning, inden besparelserne rammer os. Det havde været halsbrækkende at kaste sig ud i den øvelse, hvis besparelserne havde ramt os for to år siden. Og for det andet må jeg sige, at man som borger i byen kun kan være glad for den måde, besparelserne er fordelt på. Jeg ville være ked af det, hvis det for eksempel havde betydet, at de kommunale legepladser måtte lukke. I stedet må vi så løbe hurtigere, så vores gæster ikke mærker, at vi er ramt af besparelse. Spareplanen viser, at i Odense er borgerne gode til at stå sammen.