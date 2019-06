Brandfolk måtte sparke døren ind: Stearinlys måske skyld i lejlighedsbrand

Brandfolk fra beredskabet fik hurtigt slukket ilden i vindueskarm og gardiner, da de troppede op til en brand i en lejlighed i Bolbro tirsdag eftermiddag. Der var ingen hjemme, så de måtte sparke døren ind.

Brandfolk fra Beredskab Fyn fik hurtigt bugt med ilden, da de tirsdag eftermiddag var kaldt ud til en lejlighedsbrand på Gotersgade i Bolbro i Odense, hvor der ifølge anmeldelsen var flammer ud af et vindue. Alarmen gik lidt over klokken 15, hvorefter beredskabet sendte flere slukningskøretøjer, en stigevogn og indsatsleder til Bolbro. Her kunne de konstatere, at der var opstået en brand i en lejlighed i en af ejendomme på vejen, men der var ingen hjemme. - Så vi sparkede døren ind, og da vi først var inde, var ilden hurtigt slukket, siger indsatsleder Mikael Pedersen fra Beredskab Fyn. Ifølge vagtchefen ved Fyns Politi, som også sendte mandskab til Bobro, var det muligvis et glemt tændt stearinlys, der var årsag til branden.

Beredskab Fyn var tirsdag eftermiddag hurtige til at slukke en brand i en lejlighed i Bolbro. De måtte dog sparke døren ind for at komme ind i lejligheden først. Foto: Local Eyes

