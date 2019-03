Brand på gymnasium: Elev sigtet for at sætte ild til toiletrulle

En 16-årig dreng, som er elev på Mulernes Legatskole i Odense, sidder onsdag aften til afhøring hos politiet sigtet for ildspåsættelse.

Klokken 13.11 onsdag fik alarmcentralen en melding om brand på et toilet på gymnasiet i Odenses østlige bydel. Brandvæsenet kom hurtigt til stedet, eftersom brandstationen ligger blot én kilometer fra gymnasiet, og der var både ild og tæt røg på toilettet. Det viste sig, at der var sat ild til en toiletrulle, men ilden blev hurtigt slukket.

Derefter gik politiet i gang med at efterforske årsagen. Ved at se videoovervågningsbillederne igennem kunne politiet hurtigt konstatere, at mistanken skulle rettes mod en 16-årig elev på gymnasiet. Han blev kort efter anholdt og sigtet for forsætlig brandstiftelse.

- Nu skal vi have ham afhørt for at høre baggrunden for ildspåsættelsen, siger vagtchef Ehm Christensen, Fyns Politi.