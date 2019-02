Der var fare for at brand i lastbilmotor skulle brede sig til en større mængde træflis

Lidt før kl. 18 måtte politi og Beredskab Fyn en tur på Dalum Papir. Der var gået ild i en lastbil, og meldingen lød, at der var fare for, at ilden ville sprede sig til en større mængde træflis, der fandtes på den tidligere papirfabrik.

Ifølge vagtchefen ved Fyns Politi blev det dog ved bekymringerne, for da man nåede frem, viste det sig, at det var en brand i lastbilens motor, der hurtigt kom under kontrol, uden at der skete yderligere skade.