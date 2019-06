Brækket arm eller ben inden hindring for at feste: Lang venteliste på hjælpemidler op til Tinderbox

Hvis du tror, at hjælpemidler primært er noget for ældre mennesker, kan du godt tro om. Det er nemlig op til Odenses største musikfestival Tinderbox, at ventelisterne til hjælpemidler er længst.

- Alle, der har købt en festivalbillet og sidder med en forstuvet arm eller et brækket ben, vil jo gøre alt for, de kan komme af sted. Og der rykker ventelisten altså, forklarer Kenneth Wiberg.

Han troede, at ventelisten ville have flest tålmodige navne omkring højtiderne jul og påske, når familier samles - herunder også mange ældre. Men det er altså festivalgæsterne, som begiver sig til Tusindårsskoven i slutningen af juni, der gør ventelisten lang.

Det spiller dog dårligt sammen med det forhold, at det faktisk er op til musikfestivalen Tinderbox, der er den længste venteliste på at få et hjælpemiddel. Et forhold, som også har overrasket Kenneth Wiberg, der er leder af Hjælpemiddelservice, som leverer hjælpemidler til Odenses borgere.

Hjælpemiddelservice. Ordet nærmest støver og giver for nogen associationer til ældre mennesker, der ikke længere selv kan komme rundt og derfor har brug for ekstra hjælp.

Privat udlejning

Som udgangspunkt skal man have en bevilling fra Odense Kommune for at kunne få et hjælpemiddel. Kenneth Wiberg sammenligner det med at have købt en vare i Bilka, som man bagefter kan hente i vareudleveringen.

- I det her tilfælde er jeg vareudleveringen. Jeg udleverer produktet, men man skal have været forbi en myndighedsafdeling først, forklarer han.

Hos Hjælpemiddelservice er der imidlertid også en niche for privat udlejning. Det betyder, at man må leje overskudsprodukter ud til private, men en person med en bevilling vil dog altid stå først i køen.

Hvis man som privat ønsker at leje et hjælpemiddel, kan man selv kontakte Hjælpemiddelservice. Men man skal selv betale en del for at få lov til at leje hjælpemidlerne. Eksempelvis koster en kørestol 200 kroner per døgn og en krykkestok 50 kroner i døgnet.

Ifølge Kenneth Wiberg ville det egentlig være billigere for folk at købe et hjælpemiddel i eksempelvis Harald Nyborg, men alligevel foretrækker de fleste at leje.

- Jeg tror, det er mere bekvemt for folk, at de ikke efterfølgende står med en rollator i garagen, for hvad skal de bruge den til, som han siger.