Brækkede ribben og punkterede lunge: Bilist mistænkes for at være kørt frem for rødt

Vidneforklaringer skal hjælpe med at afklare, om en 21-årig mand torsdag overså rødt lys i et kryds i Odense, hvor han påkørte en cyklist.

Odins Bro: En 43-årig mand fra Odense måtte torsdag over middag køres til behandling på Odense Universitetshospital efter et færdselsuheld i krydset ved Ejbygade, Lind Hansens Vej og Odins Bro.

Klokken 12.31 kom en 21-årig mand fra Odense kørende i sin bil i nordlig retning ad Ejbygade. Samtidig kom den 43-årige mand cyklende fra Lind Hansens Vej for at køre lige ud mod Odins Bro. Men da han var kørt ud i krydset, blev han ifølge Fyns Politis oplysninger ramt på siden af bilen, hvor den 21-årige mand sad bag rattet.

Politiets foreløbige oplysninger tyder på, at bilisten kan være kørt frem for rødt lys. Han er dog endnu ikke sigtet, da der mangler at blive afhørt vidner, som kan be- eller afkræfte, om han kørte frem for rødt, oplyser Fyns Politi.

Cyklisten blev kørt til Odense Universitetshospital - ifølge politiets oplysninger havde han brækket flere ribben og punkteret en lunge.

Bilisten slap fra påkørslen uden skader, men hans bil fik en bule i kofangeren.