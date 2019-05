Bortførelse af datter og lænkede samværskonsulent: Fire måneders fængsel til englænder

En 56-årig mand fra England er blevet dømt ved Retten i Odense for at bortføre sin femårige datter under et overvåget samvær i Odense, og lænke samværskonsulent med håndjern til en håndvask.

Den 56-årige mand med palæstinensisk baggrund har siddet varetægtsfængslet, siden han i slutningen af marts blev anholdt under en storstilet politiaktion i Kongens Have i det indre Odense, mens han havde sin datter med sig.

En 56-årig mand fra Storbritannien er blevet idømt fire måneders fængsel for at have bortført sin femårige datter i Odense og lænke en samværskonsulent fra Svendborg Kommune med håndjern til en håndvask.

Sidste udvej for faren

I et grundlovsforhør forklarede faren, at han de seneste tre år har rejst fra London til Danmark hver 14. dag for at have nogle få timers samvær med datteren. Han var frustreret over, at han aldrig kunne være sammen med hende i længere tid, og at han ikke kunne holde jul sammen med datteren.

I flere år har han ifølge sin forklaring kæmpet for at få forældremyndigheden over sin datter, som bor på en institution på Fyn. Det var ikke lykkedes, og derfor så han det som den sidste udvej at tage datteren med sig og forsøge at få politikere og pressen til at høre hans sag. Planen var ifølge hans forklaring at holde hende væk i en dag eller to.

I London arbejdede han inden frihedsberøvelsen som sikkerhedsvagt og havde ad den vej fået fat i et sæt håndjern, han havde taget med til samværet med datteren. Han fik lokket samværskonsulenten ud på lejlighedens toilet, og fik hende lænket fast til armaturet på håndvasken. Hun blev senere fundet chokeret, grædende og bange i lejligheden.

Det lykkedes dog at slå alarm, og faren nåede ikke længere væk med sin datter end til Kongens Have, hvor han overgav sig. Det var en snarrådig taxachauffør, som havde kontaktet politiet, efter at mandens signalement var blevet sendt ud over radioen til alle taxachaufførerne.

Han blev senere varetægtsfængslet, blandt andet for at sikre, at han ville være til stede under en kommende retssag. Den fandt sted tirsdag formiddag som en tilståelsessag, og den tid, han har siddet varetægtsfængslet, bliver trukket fra den endelige afsoning.