Borgmester vil øremærke ældremillioner

Det kan lyde underligt - at øremærke penge, som et flertal i Folketinget allerede har øremærket de ældre. Ikke desto mindre skal Odenses andel af den såkaldte Velfærdsmilliard (en stor pose statslige penge til ældreområdet i Danmark red) nu øremærkes til rent faktisk at gå til de ældre. Det foreslår borgmester Peter Rahbæk Juel (S). Odenses andel på 32 millioner, skulle næste år egentlig bare gå i den store fælles kasse i kommunen, men set i lyset af en demografiudfordring, der vil kræve et trecifret millionbeløb ekstra til både børn og ældre, er borgmesteren nu kommet på andre tanker.

- Når vi mødes med de andre partier lige efter vinterferien, så vil det være mit oplæg, at de her penge øremærkes til ældreområdet. Vi får over de næste 10 år flere odenseanere der bliver langt ældre og får et øget behov for hjælp. Og det er en kæmpe opgave vi står overfor, lyder det fra borgmester Peter Rahbæk Juel (S), der dermed imødekommer et gammelt ønske fra skiftende rådmænd på ældre- og handicapområdet.