Borgmester vil ikke kommentere sparekatalog i Odense: - Ved der er ting der vil gøre ondt

Peter Rahbæk Juel, da du tilbage i februar foreslog at omprioritere 200 millioner kroner til velfærd, var det så det her, du så for dig?

- Da jeg foreslog, at vi skulle gå i gang med at agere rettidig omhu for at kunne sikre velfærden, så der er flere hænder, til der kommer flere børn og flere ældre, var jeg helt bevidst om, at når vi kom hen, hvor der skulle konkrete forslag på bordet, ville der være nogle ting, hvor vi siger "det der gør rigtig ondt". For vi kan ikke flytte så mange penge til velfærd i kommunen uden, at man skal sige farvel til medarbejdere, der gør det godt, og uden at sige farvel til ting, vi har i byen, og som vi gør i byen, som vi er glade for. Det vidste jeg allerede på det tidspunkt.

Det bliver især den folkelige del, der ryger.

- Ah, nu er der jo ikke taget nogen beslutninger endnu. Det er vigtigt, at I lige får kigget rundt i alle katalogerne.

Men nogle af de ting, der allerede nu fylder i reaktioner hos folk er mange af de gratis tilbud, der er i Odense Kommune. Det er nogle af de tiltag, der samler Odense som by. Hvordan forholder du dig til, at det kommer til at ramme skævt?

- Den præmis kan du ikke lægge ind.

Tænker du ikke, det kommer til at ramme skævt?

- Jeg vil gerne kommentere overordnet på det, men vi har egentlig aftalt med hinanden politisk, at nu er dagsordenen sendt ud, og så skal man politisk i udvalgene have lov til at diskutere det her. Vi skal først træffe beslutning på udvalgsniveau sidst på måneden, og i virkeligheden skal vi først være færdige, når vi skal lægge budget. Så jeg vil ikke kommentere på nogle af de konkrete forslag og nogle af de præmisser, som man kan lægge ind i det.

Så du vil ikke kommentere på, om du er enig i, at nogle af de ting, der samler Odense, forsvinder.

- Nej, for så går jeg jo ned og diskuterer de enkelte forslag. Det vil jeg ikke gå ind i på nuværende tidspunkt. Vi har givet hinanden håndslag på, at når vi skal lave så stor en manøvre for at sikre velfærd, kræver det, at vi giver hinanden et politisk arbejdsrum.

Hænger det forslag, der er kommet nu, sammen med den vision du har om, at Odense skal være en attraktiv by at leve i?

- Det er en helt anden præmis, du lægger ind i interviewet, så jeg tror bare, vi stopper her. Jeg vil godt kommentere på det overordnede, men du lægger en præmis ind på baggrund af nogle konkrete forslag. som jeg ikke vil kommentere på.

Vil du kommentere på, om du umiddelbart kan stå inde for de forslag, der er kommet?

- Jeg synes, at nu skal du holde præmissen.

Jeg synes egentlig, at det er et meget fair spørgsmål, at når der er kommet så mange konkrete forslag, at jeg så spørger, om det er noget, du umiddelbart kan stå inde for. Det er dig, der sammen med Økonomiudvalget har valgt, at der skal omprioriteres 200 millioner kroner, og nu er der kommet en række forslag.

- Jeg synes ikke, du accepterer præmissen for den beslutningsproces, vi er i. Forvaltningen kommer med nogle forslag, der er lagt frem til drøftelse. Vi har lige givet hinanden håndslag på, at indtil politikerne har mulighed for at kigge hinanden i øjnene, vil vi ikke kommentere på de konkrete forslag. Jeg vil ikke foregribe den diskussion.