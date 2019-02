Borgmester vender på en tallerken: Nu er sang i byrådssalen en god idé

Borgmester Peter Rahbæk Juel (S) har foreslået og fået vedtaget, at alle byrådsmøder skal indledes med en sang for at sikre den gode stemning i byrådssalen. For år tilbage var han og de øvrige røde partier imod et forslag om fællessang, som de dengang anså for useriøst i byrådssalen.

Gruppeformændene i Odense Byråd har besluttet at indlede alle møder med en sang efter et forslag fra borgmester Peter Rahbæk Juel (S).

Forslaget kommer ovenpå en anstrengt periode, hvor krigen har raset mellem de to fløje i byrådssalen. Efter et gruppeformandsmøde mandag er alle partier blevet enige om at begrave stridsøkserne og genfinde den gode tone. Blandet hjulpet på vej af en fællessang som indledning på møderne.

Det er imidlertid nyt, at borgmesteren overhovedet bryder sig om fællessang i byrådssalen.

Samme Peter Rahbæk Juel stemte nemlig imod et forslag om sang til byrådsmøderne for ti år siden, da nu afdøde daværende borgmester Jan Boye (K) foreslog det.

Sammen med daværende byrådsmedlemmer Stina Willumsen (SF) og Per Berga Rasmussen (EL) gav han i sin tid udtryk for, at ideen var dårlig.

- Det er en forfladigelse af byrådsarbejdet og en form for tivolisering, som vi ikke bryder os om, lød det den gang fra partierne.

Tidligere byrådsmedlem Alex Ahrendtsen, der nu sidder i Folketinget, var i sin tid meget begejstret for ideen, og ærgrede sig dengang over, at de røde var imod.

- Det er en god dansk tradition, der sikrer en god stemning og styrker fællesskabet. Det er dejligt at høre, at de røde er kommet på bedre tanker, selv om det er lidt sent, siger han.

Vi bringer kommentar fra borgmester Peter Rahbæk Juel (S), så snart vi har haft mulighed for at tale med ham om sagen.