Borgmester om ny bandekonflikt: Vi letter ikke trykket et sølle sekund

- Og ingen - særligt de kriminelle - skal være i tvivl om, at i Odense letter vi ikke trykket på de kriminelle et eneste sølle sekund. Vi vil ikke have bander i byen. Hele byen står sammen om, at vi ikke vil finde os i deres asociale adfærd, og det er betryggende, at Fyns Politi kan tage skrappe midler i brug over for banderne, siger han med henvisning til bandepakkerne fra Christiansborg, der - når der er tale om konflikter mellem bander - blandt andet skærper straffen, forbyder at opholde sig i særlige områder og giver kommunen lov til at forbyde rockerborge.

Og borgmester Peter Rahbæk Juel (S) er derfor godt tilfreds med, at Fyns Politi melder sig klar til at tage hårdt fat om den seneste tids Vollsmose-uroligheder og skyderier, som politiet nu betegner som netop en bandekonflikt .

Han stillede sig helt i front for kampen mod bander, da Black Army for et par år siden var del af en bandekonflikt i Odense.

Millioner skal hjælpe

- Selvom de tidligere bandemedlemmer har taget deres rygmærker af, og de for en stund er væk fra forsiderne, så er vi udmærket klar over, at problemerne ikke er løst. Derfor er det rigtig godt, at politiet griber så kontant ind, straks konflikterne eskalerer. Det sender et klart signal til alle bandekriminelle. Vi bliver ved med at gå efter jer - også selvom I tager vesten af. Og det kommer vi til at gøre, lige så længe I fortsætter jeres ulovlige aktiviteter, påpeger Peter Rahbæk Juel.

I det kommunale budget for 2018 afsatte byrådet 10 millioner kroner til tre indsatser mod byens bander: Børn og unge skal hjælpes ind i gode fællesskaber og dermed fravælge bandevejen, socialt udsatte borgere skal skærmes mod udnyttelse fra bandemiljøet, ligesom vidner og ofre for bandekrimininalitet skal have bedre hjælp.

Senest har borgmesteren og beskæftigelses- og socialrådmand Brian Dybro (SF) foreslået at bruge en pengerest på en såkaldt udsatteambassadør, som er en gadeplansmedarbejder, de dårligst stillede på gaden har tillid til og tør fortælle, hvad der sker.

På Økonomiudvalgsmødet onsdag orienterede Fyns Politi politikerne om bandesituationen i Odense.