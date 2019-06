Lav mindre støj og tag mere ansvar, lyder borgmesterens opfordring til Venstre forud for tirsdagens mange udvalgsmøder, hvor omprioriteringer for 200 millioner kroner skal vedtages.

De løber fra en politisk aftale og laver mest af alt bare støj. Og nu er det sidste chance, hvis de vil tage ansvar.

Borgmester Peter Rahbæk Juel (S) sender en kras opfordring til Venstre op til tirsdagens møder i de politiske udvalg, hvor politikerne skal tage stilling til omfattende besparelser på blandt andet kulturområdet og den kommunale administration for at finde flere velfærdspenge.

I Økonomiudvalget har også Venstre-rådmand Jane Jegind sagt ja til at omprioritere 200 millioner kroner, men med en ændret prognose argumenterer partiet for at hive besparelser for 50 millioner kroner ud.

- Der har været usædvanlig meget støj fra Venstre i den forbindelse, og de har brugt mest tid på at hælde benzin på bålet, mener Rahbæk Juel.

- Det kan man godt vælge, men hvis de vil velfærden, er det nu, de skal tage ansvar og finde løsninger, der holder. Lige nu er klokken to minutter i 12 for Venstre, og jeg vil holde øje med, hvordan Venstre forholder sig i alle udvalgene, siger han og afviser, at der kan spares og omprioriteres for mindre end 200 millioner.

- Prognosen er et figenbladsargument, Venstre bruger igen og igen. Og siden er taskforcen kommet med endnu større tal, påpeger borgmesteren.

- Men ønsker Venstre ikke at være med til at lave et budget, som de andre partier gør, så er det den vej, de skal gå.