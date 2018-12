Borgmester ærgerlig over Brian Skov-farvel

Borgmester Peter Rahbæk Juel er ærgerlig over, at Enhedslistens Brian Skov Nielsen stopper i byrådet. "Nok det største politiske talent" blandt dem, han blev valgt ind sammen med, siger borgmesteren, som dog ikke er enig i nogen af den kritik, Brian Skov Nielsen rejser.

- Vi har i Socialdemokratiet haft det mål, at alle vores medlemmer - inklusiv de otte nyvalgte - skulle have haft en ordførersag, inden vi var ude af det første år - og det har vi nået. Det er sådan vi prøver at støtte dem til at komme på banen.

I et større interview kritiserer Brian Skov Nielsen blandt andet, hvad han ser som "en permanent koldkrigstilstand i byrådet" , som er befolket af A-, B- og C-politikere, hvoraf de sidstnævnte typisk sidder til byrådsmøderne uden at sige noget. Den fremstilling kan borgmesteren dog ikke genkende:

- Der skal ikke være tvivl om, at jeg synes, det er ærgerligt, at Brian Skov Nielsen stopper. Han har bevist sit værd som rådmand og været god til at samarbejde og lave resultater, og det er noget, jeg sætter pris på, både som borgmester og samarbejdspartner.

- Vi er et ungt byråd i Odense, og der er mange, der kommer ind og har talent og får lov til at prøve nogle ting i politik. Men de er også typisk et sted i deres liv, hvor det er ok at prøve noget andet og tage nogle andre karrierevalg, siger Peter Rahbæk Juel.

Tid nok til dagsordener?

Brian Skov Nielsen gjorde også opmærksom på, at det kan være svært at nå at sætte sig ind i alle de dagsordener, man hele tiden skal forholde sig til som fritidspolitiker.

Heller ikke her er Peter Rahbæk Juel enig:

- Jeg synes måske, han trækker det lige lovligt hårdt op. Men det har jo også været kendetegnende for Brian, at han har en frisk oratorisk tilgang til tingene. Det er rigtigt, at det er et krævende fritidsjob at være politiker, og der er meget, man skal sætte sig ind i. Men omvendt træffer vi også mange beslutninger, der er vigtige for folk, og derfor er det nødvendigt at sætte sig ind i de ting, siger borgmesteren.

- Jeg tror, det vigtige er, at man som politiker gør sig klart, hvad man gerne vil, og hvilke forandringer man ønsker at skabe. Det giver jo også et fokus på, hvad man skal prioritere af sager og sætte sig ekstra grundig ind i.