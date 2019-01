Borgmester: Stadsarkivar har betydet meget for historien

Borgmester Peter Rahbæk Juel (S) har lutter lovord til overs for stadsarkivar Jørgen Thomsens arbejde for at bevare byens historie.

Han gav sin arbejdsgiver i Borgmesterforvaltningen besked allerede i efteråret. Så da stadsarkivar Jørgen Thomsen mandag ved årets nytårsreception i Historiens Hus annoncerede sit stop med et Jens Otto Kragh-citat, så kom det ikke som den store overraskelse for borgmester Peter Rahbæk Juel (S).

Og borgmesteren havde lutter lovord til overs for Thomsens arbejde med at gemme byens historie til eftertiden.

- Han er jo nærmest en institution. Og under hans ledelse har man gjort rigtig meget for at inddrage odenseanerne i historien. Gennem konkurrencer for byens skoleelever, Odense-bogen og en lang række arrangementer i Historiens Hus. Det er jo ikke kun hans fortjeneste, men han har haft en stor betydning for, at vi har en åben historieformidling, lød det fra Peter Rahbæk Juel (S), der allerede som ung tilflytter stiftede bekendtskab med Jørgen Thomsen.

- Jeg har som mange andre også brugt ham og stedet her, da jeg som historiestuderende skulle bruge læsesalen, som borgmesteren forklarede.

Historiespecialet kom vist aldrig helt i hus - men interessen for historie deler han fortsat - i øvrigt med resten af byrådet.

Ved budgetforliget i efteråret blev der afsat 300.000 kroner til en ny erindringsindsamling blandt odenseanerne, for at bevare historier om Odense som stor industriby for eftertiden.

- Det er vigtigt, at vi hele tiden sørger for at bevare historier for eftertiden. Derfor fandt vi pengene til projektet, siger Peter Rahbæk Juel, der også bekræfter, at stillingen som ny stadsarkivar vil blive slået op.

Men først skulle Jørgen Thomsen lige offentligt fortælle nyheden om sit stop.