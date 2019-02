Borgmester: - Letbaneforsinkelsen koster ikke borgerne

Samtidig minder han om, at den varslede forsinkelse på maksimalt otte måneder skyldes etableringen af parkeringskælderen neden under en letbanestrækning på 200 meter, og dermed ikke er Odense Letbanes skyld.

- Når letbanen har vist sig at holde sig inden for den økonomiske ramme, havde det været det bedste i alle verdener, hvis den også havde holdt tidsplanen. Nu har vi fået at vide, at den meromkostning, der bliver på en forsinkelse, kan holdes inden for reserven, som Odense Kommune har sat af i forbindelse med byggeriet, så forsinkelsen kommer ikke til at ramme borgerne økonomisk. Men reserven kunne jo være brugt til noget andet end letbanen, siger han.

Når der ligger en tidsplan for etablering af letbanen, regner borgmester Peter Rahbæk Juel (S) som udgangspunkt med, at den holdes, siger han:

Den uundgåelige bilkø

Ventetiden på den første køretur med letbanen er skubbet, men de trafikale udfordringer i Odenses midtby bliver ikke anderledes, selv om arbejdet med letbanen foran Sct. Albani Kirke trækker ud. Og Peter Rahbæk Juel filosoferer over, hvorvidt trafikken reelt ville glide lettere om morgenen, hvis ikke byen havde været gravet op.

- Sandheden er jo, at der allerede var for mange biler i Odense, da byrådet besluttede at etablere en letbane, og at antallet af biler bare vil stige i de kommende år. Men der er mange, der har glemt, at vi også holdt i kø om morgenen, før opgravningen begyndte, siger han.

At blande etableringen af letbanens etape to ind i snakken om de ekstra millioner, forsinkelsen koster, er ifølge borgmesteren som at blande æbler og pærer:

- Der skal være plads til alle holdninger i demokratiet, men etape to er et særskilt projekt, som et enigt byråd har besluttet at spare op til, og hvis formål er at få løftet investeringerne i Vollsmose, siger han.