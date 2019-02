Borgmester: - Folk må selv vurdere, om det er positivt eller negativt at være Black Army-advokat

Odense: Det vil betyde noget for det kriminelle tryk i Odense, at Fyns Politi har fået varetægtsfængslet den tidligere leder af banden Black Army, Mohammed Daabas. Det siger byens borgmester, Peter Rahbæk Juel, efter torsdagens fængsling af to mænd - den ene Mohammed Daabas - i en sag om 1,8 kilo heroin.

- Vi har haft og har en ret hård kamp mod de kriminelle miljøer i Odense - så jeg glæder mig over, at Fyns Politi tilsyneladende har fat i en her, som har gjort noget, der i den grad er ulovligt, og jeg er helt sikker på, at det vil betyde noget for trykket i byen, hvis han kunne komme lidt ud af miljøet. Men det er jo op til domstolene, om der er grundlag for at dømme ham, siger Peter Rahbæk Juel.

Borgmesteren understreger, at blot fordi Black Army har opløst sig selv, er problemerne ikke forduftet.

- Individerne er der jo stadig, og vi kan tydeligt se med gårsdagens anholdelser, at de er i den grad stadig aktive på narkomarkedet. Det er også et signal om, at vi må ikke tro, at den her kamp mod banderne er slut, bare fordi de ikke hænger i statuer og gadelamper og render rundt i gågaden eller på Engen med rygmærker på. De har fundet ud af, at de skal holde lav profil, men kampen er ikke slut.

I opslaget på Facebook skriver Peter Rahbæk Juel blandt andet: "Sidst bandelederen var i retten, blev han dømt for at have beordret et brutalt overfald. Her erklærede Black Army-advokaten, Mette Grith Stage, at hendes faste klient ville gå i exit-program, fraflytte Vollsmose og vælge det kriminelle liv fra. Jeg ved ikke, om det var det, der gjorde landsretten slap i koderne. De gav ham 2 måneders rabat! (...) Håber at landsretten har lidt mere ben i næsen denne gang, hvis han kendes skyldig og sagen ankes dertil!"