Borgmester: Dieselforurening minder om passiv rygning

Borgmestrene fra de fire største danske byer vil have dieselbiler, som er indregistreret før 2012, ud af byerne. Borgmester Peter Rahbæk Juel vil have lavet en undersøgelse af luftkvaliteten i Odense for at kunne sætte akut ind.

- Vi ved, at 8-10 år gamle dieselbiler udleder partikelforurening, som er årsag til luftvejssygdomme, astma og kræft og en del dødsfald. Aarhus lavede for nogle år siden en undersøgelse, der viste, at omkring 20.000 sygefraværstimer kunne henføres til forringet luftkvalitet, og det kunne være interessant at lave noget lignende for Odense, for luftkvaliteten betyder meget for vores velbefindende. Det vil også give os mulighed for at sætte ekstraordinært ind i de zoner, hvor vi kan måle en særlig høj koncentration af partikler, siger han.

Ifølge Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S) hænger forslaget tæt sammen med et ønske om et grønnere Odense med en god luftkvalitet for alle:

Dieselbiler indregistreret før 2012 skal have forbud mod at køre i de fire største danske byer, hvis det står til borgmestrene i København, Aarhus, Odense og Aalborg.

De fire borgmestre i København, Aarhus, Odense og Aalborg foreslår, at dieselbiler indregistreret før 2012 skal ud af byerne (have forbud mod at køre i de såkaldte miljøzoner) senest 2022. I Odense vil det sige alt, hvad der ligger inden for Ring 2. Fra 2025 skal forbuddet udvides til også at gælde dieselbiler fra 2012 til 2016, medmindre de får opgraderet deres partikelfilter til den såkaldte Eurozone 6-standard. Har de det, forurener dieselbilerne ikke mere end benzinbiler.Cirka 380.000 dieselbiler er registreret før 2012, viser tal, som Danmarks Statistik har opgjort for DR.Flere andre europæiske byer har allerede lavet regler for at holde ældre dieselbiler ude. I London koster det fx ca. 105 kroner i gebyr om dagen, hvis ens bil ikke lever op til Euronorm 6. I Tyskland har mange byer indført miljøzoner og her er det bilens forureningsgrad, og om den kører på benzin eller diesel, der afgør, hvilket miljømærke bilen kan få. Ifølge FDM har eller vil Hamborg og Berlin indføre forbud mod ældre dieselbiler.

Minder om passiv rygning

- Men der er jo mange andre ting, som også påvirker luftkvaliteten. Brændeovne for eksempel, og inde i huset er der fokus på, at stearinlys har en negativ påvirkning, og vi udsættes også for vildt mange partikler, når vi laver mad og fx brænder noget på. Hvor går grænsen for, hvad politikerne skal blande sig i og opsætte regler for?

- Vi skal tænke os gevaldigt om, når det handler om noget, der sker på den enkelte matrikel. Men jeg synes, vi har et ansvar for at agere, når den enkeltes adfærd har en negativ indvirkning på andre i det offentlige rum - fx når gamle dieselbiler spreder kræftfremkaldende partikler ud. Jeg synes, den her situation minder om diskussionerne om passiv rygning for 10-15 år siden. Her vidste man også godt, at der blev røget på skoler, hvor der var børn til stede, og det havde en direkte negativ indvirkning på deres helbred, siger Peter Rahbæk Juel.

- I dag ved vi, at luftforurening har en dårlig effekt på vores helbred. Man anslår således, at der dør 4200 mennesker om året som følge af partikelforurening. Derfor vil det gøre en forskel at få de gamle dieselbiler ud af de store byer, hvor koncentrationen af trafikken er tæt og partikeludledningen dermed højere end i mindre bysamfund på landet.