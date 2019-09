Borgerrådsmedlem: - Nu skal politikerne tage vores råd til sig. Basta bum

De træder både stolte og klogere ud af borgerrådet, Mette-Marie Bonde Jensen og Kristoffer Randrup, som begge er blevet overraskede over, hvor svært det er at prioritere mellem velfærds-udfordringerne.

De var ikke i tvivl om deres ja, da de blev spurgt.

Og efter at have brugt tre lørdage - og lidt til - på at forstå Odenses velfærdsudfordringer og på den baggrund levere anbefalinger til byrådet er både Kristoffer Randrup og Mette-Marie Bonde Jensen fortsat begejstrede for at have været del af Odenses og også landets første borgerråd.

- Det har været inspirerende og usandsynligt lærerigt, siger Mette-Marie Bonde Jensen, hvis interesse for politik og for byens ve og vel for alvor er blevet vakt med pladsen i borgerrådet.

- Da jeg blev ringet op og spurgt, om jeg ville være med, tænkte jeg, hvad ved jeg? Jeg er kun 24 år, har ingen børn og har ikke boet ret mange år i Odense. Men det er det helt rigtige at være med og gøre min pligt som borger.

- Og jeg kommer til at følge endnu mere med nu. Jeg vil gerne indrømme, at jeg ikke vidste, kommunens udfordringer er så store. Der kommer rigtig mange børn og ældre. Flere end jeg troede.