Borgerrådets formand: - Det gode er, politikerne gerne vil blive klogere

Stig Holmelund Jarbøl er rektor for HF & VUC Fyn og nu også formand for landets første borgerråd. En interessant form for borgerinddragelse, mener han.

Stig Holmelund Jarbøl, du skal være formand for det nye borgerråd i Odense. Hvorfor har du sagt ja til det?

- Jeg synes, det er en spændende opgave. Og jeg er da beæret over, man fra byen spørger mig og beder mig bistå i så væsentlig en opgave omkring fremtidens velfærd. Det er en interessant form for borgerinddragelse, hvor man når bredere ud end ved for eksempel borgermøder, hvor det ofte er en særlig befolkningsgruppe, der går ind i diskussionerne.

Hvorfor skal den almindelige borger overhovedet involveres i problemstillinger, vi har valgt politikere til at tage sig af?

- Det er korrekt. Men det gode er, at politikerne gerne vil lytte og blive klogere, og det skal vi have respekt for. De spørger selvfølgelig eksperterne i taskforcen, men de lader også borgerne være med i diskussionen af udfordringerne.

Har den gennemsnitlige borger indsigt nok til at kunne give kvalificerede bud på løsningerne?

- Det er klart, det er en udfordring, når der stilles så store spørgsmål til borgere, som sidder meget langt fra beslutningerne. Til gengæld sidder de meget tæt på konsekvenserne, og de bliver klædt på til at forstå udfordringerne. Og borgerne skal ikke være eksperter i andet end at være borgere. Det er taskforcen, der er eksperter i beregninger.

Hvad forventer du, der kommer ud af borgerrådets indsats?

- Jeg forventer, at borgerrådet når frem til en række input til byrådets videre arbejde, og jeg er spændt på, hvordan byrådet tager imod det. Borgerrådets opgave er at være med til at kvalificere byrådets beslutninger - på den måde skal borgerrådet være rådgivende.