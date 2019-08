Borgerne Bestemmer på fredag

VOLLSMOSE: Otte forskellige projekter i Vollsmose venter spændt på fredag den 31. august. Her afgør en afstemning, hvem der får del i den kommunale Boergerne Bestemmer-pulje i år. Vietnamesisk Festival søger penge til udvikling af festivalen, Foreningen Respect til fælleskøkken-inventar, Vollsmose Boxing til Vollsmose Fight Night, Vollsmoses biavlere til udstyr til børneundervisning, Vollsmose Kirke til at gøre mere for ensomme ved højtider, Healthy People vil skabe et kost-og motionstilbud til kvinder i området, Foreningen Rød Sol ønsker symaskiner til et syhold, og Game kunne tænke sig en mobil streetfodboldbane. Mellem klokken 11 og 15 kan man stemme ved indgangen til Vollsmose Kirke. /RAS