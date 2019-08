Borgermøder om velfærd er udsolgte: Nu laver kommunen endnu et

Interessen for at være med på et af de kommunale borgermøder om den pressede velfærd er så stor, at fire møder nu bliver til fem.

Og nu lægges så endnu et møde til rækken: Det bliver 3. september i Dalumhallen, hvor yderligere 400 odenseanere får chancen for at lytte til blandt andre borgmester Peter Rahbæk Juel (S) og også selv levere idéer.

Flere end 1.500 Odense-borgere er så interesserede i presset på fremtidens velfærd med flere børn og unge, at de vil tage del i de borgermøder, byrådet via E-boks har inviteret til for at få indspark fra andre end eksperter og partier.

Demokratiet lever

- Det er fantastisk, at så mange odenseanere ønsker at diskutere velfærd med os politikere, og for mig viser det bare, at velfærden er det absolut vigtigste i vores by, siger Peter Rahbæk Juel.

- Den store interesse for at være med til møderne illustrerer jo, at den demokratiske samtale virkelig lever i Odense. Her er et kæmpe engagement, og det giver mig og resten af byrådet de bedste muligheder for at lave politik med ørerne, konstaterer han.

På det første af nu fem borgermøder var der blandt andet kontante borgerforslag om at droppe letbanens etape 2 for i stedet at lønne flere pædagoger og sosu'er, ligesom kommunen ikke behøver give kulturtilskud til alle dem, "der bare vil slå en kolbøtte eller slå på en tromme", som én formulerede det.

Alle møder begynder klokken 19, slutter klokken 21 og har udover borgmesteren også rådmændene med på skift.