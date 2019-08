Borgermøde var tilløbsstykke: - Godt at politikerne prøver at komme i øjenhøjde med os

Laura Raidla, Odense M

- Jeg er nysgerrig på, hvordan politikerne vil håndtere det her med, at der bliver flere børn og ældre og færre, der genererer skattekroner. Hvilke prioriteringer har de tænkt sig at lave?

- Jeg synes, det er positivt, at vi bliver inviteret til borgermøde, og at politikerne prøver at skabe dialog. Så må vi se, hvor meget der er givet på forhånd. Men skal man være med til at påvirke tingene, så er det nu, og gør man det ikke, er det svært at brokke sig bagefter.

- Jeg tror, man skal gøre noget for at styrke børnene og styrke folkeskolen, der halter bagefter i dag. Der åbner nye fri- og privatskoler i byen, og vi risikerer at skabe et a- og et b-hold. Der skal sættes ind tidligt, og så skal vi tilbage til sund fornuft frem for regler, logbog og kontrol.