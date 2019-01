ODENSE: Lørdag klokken 11 til 13 afholder Odense Kommune borgermøde om Nørrebro og City Campus på HF & VUC, Kottesgade 2-4. Borgmester Peter Rahbæk Juel byder velkommen, og Johnny Wøllekær, Odense Stadsarkiv, fortæller om områdets historie inden byvandringen i området. Tilbage i HF & VUC-huset er der udstilling, debat og rundvisning i bygningen og farvel og tak for i dag ved borgmesteren og rådmand Jane Jegind. Tilmelding påkrævet for at deltage. /RAS