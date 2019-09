Borgere presser på: Vil have genåbning af Nørrebro Tunnel i Odense

Den glemte tunnel under jernbanen, som blev dækket til med beton og jord i 90'erne, kan spille en central rolle i at binde centrum, havnen og Skibhuskvarteret bedre sammen igen. Det mener foreningen Skibhusforum, der efterlyser en mere ambitiøs tilgang fra byens politikere i forhold til udviklingen nord for jernbanen.

Det er mangel på vision, når begge byrådets store partier, Socialdemokratiet og Venstre, mener, at det bliver for dyrt, hvis kommunen skal betale for at få Nørrebro Tunnel genåbnet som smutvej under jernbanen for fodgængere og cyklister. Det mener foreningen Skibhusforum.

Både S og V har ytret sig skeptisk tenderende til afvisende, efter By- og Kulturforvaltningens på foranledning af Socialdemokratiet for et par uger siden fremlagde sit bedste bud på, hvad det vil koste at genåbne tunnelen, der i dag er dækket til af jord og beton. Prisen lyder på 25 millioner kroner eller mere.

- Det lyder næsten som om, de lægger idéen i graven, konstaterer bestyrelsesmedlem i Skibhusforum Karsten Prinds baseret på de politiske meldinger i sagen.

Foreningen, hvis formål det er at arbejde til gavn for Skibhuskvarteret, har fulgt debatten om tunnelens mulige genåbning, og foreningen har også haft spørgsmålet oppe at vende i forbindelse med et høringssvar omkring udviklingsplanen for et nyt Nørrebro-kvarter i Odense, som byrådet for nylig har vedtaget.

Skibhusforum er af den klare opfattelse, at det er en fejl at opgive idéen om at genåbne Nørrebro Tunnel alene ud fra en økonomisk præmis.

- Spørgsmålet om Nørrebro-tunnelen skal ikke besvares ud fra en kommunal sparedagsorden. Om to år kan situationen være en helt anden, siger Karsten Prinds og henviser til, at det i sidste ende er et spørgsmål om prioritering.

- F.eks. har kommunen planlagt at bruge 38 mio. kroner på lyskurver. I sidste ende er det et spørgsmål om at få lagt tunnelen ind i planlægningen for, hvordan de penge, der er til den slags ting, skal bruges i de kommende år, påpeger han og kalder det "for defensivt", hvad der indtil videre er blevet sagt i sagen fra politisk side.

- Jeg synes, man godt kan tænke mere visionært og være mere ambitiøs.