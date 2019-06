Borde og stole skubbes på plads henover tre år

Arbejdet med at implementere nye regler for, hvor meget udeservering må fylde på Odenses gader, kommer ikke til at være ovre fra den ene dag til den anden. Som borger kan man forvente en gradvis ændring i gadebilledet over tre år.

Arbejdet med at føre de nye krav til udeservering ud i virkeligheden er så småt gået i gang. De nye krav skal reducere, hvor meget plads i gadebilledet, private virksomheder må gøre krav på.

Man skal dog ikke forvente ekstra plads at boltre sig på i Odenses gader og stræder lige med det samme. Grundet Odenses størrelse vil ændringerne nemlig ske gradvist.

- Vi kan ikke nå alle gader og stræder igennem på et kvartal eller et halvt år. Det kommer til at tage mere tid end det. Der er jo rigtig mange, som kender de nye vilkår, som justerer ind, så deres udeservering passer. Jo flere, der gør det, jo kortere tid vil det tage, så det er svært at svare præcist på, siger Anette Pihl, der er chef for ErhvervsKontakten i Odense Kommune, der sørger for kommunikationen mellem kommunen og de erhvervsdrivende.

For fremtiden skal tilladelser til udeservering fornys hvert tredje år. Det giver mulighed for, at man løbende evaluerer byrummet og laver justeringer, hvis der er brug for det. Det kan der for eksempel være, hvis der i et område er dukket flere detailbutikker med erhvervskørsel op, eller hvis der er flyttet flere beboere til området.

Det nye system vil dog ikke blive et horn i siden på bymidtens virksomheder.

- I langt de fleste tilfælde vil man dog kunne fortsætte udeserveringen, som man plejer. Man skal bare have en ny tilladelse hvert tredje år, forsikrer Anette Pihl.