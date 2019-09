Bookmakerfavorit vinder fornem hæder for tredje gang

Det blev Restaurant Fynboen, der løb med Schiøtzprisen 2019. Dommerpanelet var enige, da prisen blev uddelt søndag på Anarkist i Odense.

Restaurant Fynboen med Stefano Foschi og hans assistent Frederik Hedegård ved gryderne har for tredje år i træk vundet Schiøtzprisen. Det blev søndag afgjort af dommerpanelet for øjnene af et stort fremmødt publikum på Anarkist i Odense. Vinderretten bestod blandt meget andet af hjerte og lever, og fra dommerne lød der ros for at turde kombinere ingredienserne på den måde. - Vi må sige, det er utroligt, hvad man kan nå på 90 minutter, lød det fra madanmelder og dommer Morten Vilsbæk fra Avisen Danmark, som havde fået æren af at præsentere vinderen. Efter konkurrencen tilføjede han: - Der er så meget håndværk i det og så mange elementer. På forhånd var Restaurant Fynboen af Danske Spil udråbt som bookmakerfavorit. Ifølge Morten Vilsvæk var de fire dommere helt enige om, at favoritten gjorde det bedst, mens der til gengæld var tæt løb mellem nummer to og tre, som blev henholdsvis Sdr. Bjert Kro og Restaurant Hesselet.

Det er tredje år i træk, at Restaurant Fynboen løber med hæderen. Stefano Foschi har deltaget fire gange. Foto: Nils Svalebøg

Sidste gang for mesterkok Stefano Foschi afslørede i sin vindertale, at hans og Frederik Hedegård havde haft "mega travlt" og nogle detaljer kunne være blevet endnu bedre. - Vi kunne godt have brugt 10 minutter mere, sagde han. For den nu tredobbelte vinder af Schiøtzprisen bliver i år sidste år, han deltager. - Jeg er jo far til en dejlig datter, og de her konkurrencer, de tager bare al min tid, fra jeg siger ja til at deltage, indtil vi står her, begrundede han beslutningen og tilføjede: - Og så tror jeg egentlig bare, at jeg i stedet vil give pladsen videre. Måske til mine dygtige kokkeelever og måske Frederik (Hedegård, red.), der stiller op næste år. Jeg har deltaget i fire år nu og synes, jeg har gjort det, jeg skulle i konkurrencen.

Kim Larsen spillede underlægningsmusik til Restaurant Fynboens bestræbelser på at servere den bedste ret. Foto: Nils Svalebøg

Hyldest til Kim Larsen Stefano Foschi og de øvrige fra Restaurant Fynboen benyttede i øvrigt kokkekonkurrencen til at ære Kim Larsen, der døde for knap et år siden. Under serveringen blev et miks af hans sange afspillet, og den folkekære sanger betyder en del for holdet, lod Foschi forstå. - Vi hylder til Kim Larsen, som vi både hører, når vi står i køkkenet, og når vi engang imellem holder fri, lød det fra ham, mens retterne kom på dommerbordet. Restaurant Fynboen vinder ud over hæder og ære også 30.000 kroner. Sdr. Bjert Kro og Restaurant Hesselet, der kom på anden- og tredjepladsen, modtager henholdsvis 10.000 og 5000 kroner. Uddelingen af Schiøtzprisen markerer slutningen på en uges afvikling af årets madfestival i Odense under navnet Spis! Odense Food Festival.

Klavs Styrbæk, kok, og ejer af det gastronomiske projekt Styrbæks, sad med i dommerpanelet. Hotel Hesselet, der vandt tredjepladsen, serverede ørred på fiskekrog. Foto: Nils Svalebøg

Dommerne både smagte og snuste sig til en vinder. Ud over Klavs Styrbæk sad kok Per Hallundbæk, gastrofysiker Louise Beck Brønnum og madanmelder Morten Vilsbæk i dommerpanelet. Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) skulle også have været med, men han meldte afbud. Foto: Nils Svalebøg