Nanna Muusmann, hvad kan boligforeningerne gøre for at forhindre, at Solbakken/Risingområdet ender som en såkaldt "hård ghetto"?

- Vi har gang i nogle udlejningsregler, hvor vi på den korte bane skal forsøge at ændre beboersammensætningen ved at påvirke, hvem der flytter ind. Her har vi skruet fuldt op for alt, hvad vi kan. Området er det eneste sted, hvor man fra nu af vil blive bedt om at dokumentere fire forskellige forhold: At man har en ren straffeattest, at man som minimum har en ungdomsuddannelse, og at man er selvforsørgende og har en indtægt af en vis størrelse. Kan man dokumentere det, får man fortrinsret til boligerne. Vi arbejder også tæt sammen med Beskæftigelses- og Socialforvaltningen om at få flere folk i arbejde og sørge for, at flere får en uddannelse gennem boligsocial indsats. Vi har også flere langsigtede tiltag, men det pokkers ved ghettokriterierne er, at vores indsatser her og nu ikke nødvendigvis kan ses, når ghettolisten kommer på gaden til december. Det skyldes, at boligministeriet på nogle kriterier har valgt at lave et gennemsnit af tallene for de sidste to år.

Forvaltningen vurderer, at I i tre boligforeninger i området har mellem fem og seks måneder til at forhindre, at Solbakken/Rising ender som en "hård ghetto". Området skal ændre på to parametre - andelen af kriminelle beboere skal ned, og andelen med en højere uddannelse end en folkeskoleeksamen skal op. Er det overhovedet realistisk, at I kan nå at ændre på det?

- Vi gør, hvad vi kan. For eksempel samarbejder vi med forvaltningen for at belyse, om man kan gøre noget på uddannelsesfronten. Og så kræver vi som sagt, at nye beboere skal kunne dokumentere ren straffeattest og uddannelsesniveau. Det med, at der bor for mange, der har begået noget kriminalitet, er rigtigt svært at gøre noget ved, for vi ved som boligorganisation ikke noget om, hvor de kriminelle bor - så hvordan skal vi kunne ændre på det? Folk er også glade for at bo i området, og der er ikke mange, der flytter. Men altså, vi sætter alle sejl til for at skabe en forandring, og vi ser også på nye redskaber. Det her er noget, vi alle sammen tager meget alvorligt og arbejder tæt sammen om at gøre noget ved.

Hvad siger du til, hvis I skal igennem samme tur som Vollsmose? At I får til opgave at reducere antallet af almene boliger i området til 40 procent?

- Ingen parter er interesseret i at skulle i gang med en ny tilpasning. Det er dyrt og omkostningsfyldt på mange parametre, ikke mindst de menneskelige.