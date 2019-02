Boldklubben Marienlyst skal have ny formand: Anders W. Berthelsen stopper efter 10 år

Anders W. Berthelsen (S) oplyser, at han efter ti år på posten har valgt at stoppe som formand for Boldklubben Marienlyst. Han bliver dog som bestyrelsesmedlem et års tid frem.

Med den begrundelse - tilføjet at han snart bliver 66 år - meddeler Anders W. Berthelsen (S), at han stopper som formand for Boldklubben Marienlyst.

- Jeg har i længere tid tænkt over at skulle til at trappe lidt ned.

Meddelte beslutningen i januar

Anders W. Berthelsen, der også er byrådsmedlem for Socialdemokratiet, oplyser, at selv om han stopper som formand, planlægger han at tage endnu et år som bestyrelsesmedlem for "at hjælpe en ny formand i gang", inden han helt trækker sig fra bestyrelsesarbejdet.

Beslutningen om at stoppe som formand nu, har han selv truffet.

- De (bestyrelsen, red.) var lidt overraskede, da jeg sagde det. Men de har accepteret, at på et eller andet tidspunkt skal man have lov til at sige stop, siger Anders W. Berthelsen og tilføjer, at han orienterede bestyrelsen på et møde i januar.