Næsby Boldklub blev udsat for hærværk i weekenden, da en bil efterlod dybe render i en af klubbens baner. Lige efter nytår fik også Dalum If ødelagt træningsbaner.

- Lige nu er banen heldigvis ikke i brug, for ellers ville der være fire-fem hold, der ikke ville kunne træne. Det vil tage omkring seks uger, inden banen er klar igen, så den skal nok nå at blive klar til april, fortæller Martin Skøtt.

- Fordi de har kørt bil, må man jo gå ud fra, at det er nogle voksne mennesker, der har gjort det. Det er uforståeligt, at man kan finde på det i sådan en alder, siger klubbens driftsleder, Martin Skøtt.

Hegn kan være løsning

Hærværk med køretøjer er ikke nyt for Næsby Boldklub. I sommer havde de to episoder, hvor scootere havde gjort skader på klubbens baner. Og hos Dalum If har man også været udsat for hærværk. Her ødelagde en eller flere gerningsmænd flere baner ved at køre ræs på dem. Det var lige omkring nytår.

Hos KFUM's boldklub i Bolbro oplevede man lignende problemer. Derfor bad klubben Odense Kommune om hjælp til at løse problemet.

- Vi havde et problem med unge, der hængte ud i deres biler på vores baner. Derfor ønskede vi hjælp fra kommunen til at betale for et helt nyt hegn med en port i rundt om hele banen, fortæller Flemming Pedersen, der er frivillig i KFUM's boldklub.

Det løste problemet. Hos Næsby Boldklub er det eneste, der skulle holde en bil fra at køre ind på banen, en metalkæde.

- Den kan man køre uden om, hvis man er villig til at køre gennem en grøft. Nu skal jeg kigge på, om der skal gøres mere end det, fortæller Martin Skøtt.